Погода на 3 июля в Петербурге: По городу пройдут кратковременные дожди и ливни

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-03T07:40:51+03:00

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Второй летний месяц в Петербурге пока что не особо радует своей погодой. Начиная с 1 июля в Северной столице начало холодать, на город обрушились дожди, ливни и даже грозы. Изо дня в день понемногу холодает. Если буквально на прошлой неделе в петербуржцы изнывали от духоты и жары, то в среду, 3 июля, высоких температур ожидать не стоит. И лучше всего, прихватить с собой зонтик.

- Ночью в Петербурге прошел небольшой дождь. Днем 3 июля также ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Небо будет облачным иногда с прояснениями. Воздух прогреется максимум до 16-18 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в Северной столице будет умеренный, а вот в прибрежных районах он наоборот сильно разгуляется, в том числе, из-за грозы.

Завтра в четверг, 4 июля, в Петербурге еще похолодает до 14-16 градусов. В пятницу станет немного потеплее – 17-19 градусов выше нуля. И все дни ожидаются дожди. Впрочем, петербуржцам к такой погоде не привыкать.

ИСТОЧНИК KP.RU