2019-07-03T13:10:59+03:00
Звезды

Актер Рэйф Файнс прокатился на кораблике по Петербургу

Звезда фильмов «Список Шиндлера», «Онегин» и «Гарри Поттер» посетил Северную Столицу
Лилия КОЗЛОВА
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Рэйф Файнс прокатился на катере по рекам и каналам Петербурга / Фото: ВК Константин СемухинРэйф Файнс прокатился на катере по рекам и каналам Петербурга / Фото: ВК Константин Семухин
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Британский актер театра и кино, многократный обладатель и номинант премий BAFTA, «Оскар» и «Золотой Глобус» Райф Файнс приехал в Петербург. Исполнителя таких великих ролей как Амон Гет в «Списке Шиндлера», Евгений Онегин в одноименном фильме и лорд Волан-де-Морт в эпопее «Гарри Поттер» прокатился во вторник, 2 июля, по рекам и каналам Северной столицы.

- Придется пересмотреть «Список Шиндлера» и «Английский пациент». Сегодня «Византию» посетил Рэйф Файнс. Отличные, кстати, фильмы про Вторую Мировую войну, - написал на своей странице в социальной сети хозяин катера, на котором и устроил прогулку актер.

Также в сети появилось фото артиста. Файнс в синем пиджаке стоит на палубе катера, улыбаясь своей фирменной, чуть заметной улыбкой. Приехал ли актер в Петербург по работе или же просто отдохнуть и приятно провести время в Северной столице, пока не известно.

Кстати, отметим, что катер «Византия» уже не первый раз принимает звездных гостей. В августе 2018 года на кораблике по Петербургу прокатилась Николь Кидман.

Николь Кидман в Петербурге / Фото: ВК Константин Семухин

Николь Кидман в Петербурге / Фото: ВК Константин Семухин

ИСТОЧНИК KP.RU

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