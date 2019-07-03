И грянул гром: в Петербурге молния ударила в Исаакиевский собор

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-03T14:41:38+03:00

В Исаакиевском соборе от удара молнии сгорел блок управления видеонаблюдением. Фото: Александр ГЛУЗ

Налетевшая на город гроза принесла с собой ливни и подарила множество красочных фотографий

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Прогноз синоптиков, обещавших накануне грозу, сбылся. Поздно вечером и ночью Петербург накрыли ливни, а в небе сверкали яркие молнии. Их видели во всех районах Северной столицы, а одна, по уверениям пользователей соцсетей, попала в Исаакиевский собор.

- Да, действительно, ночью молния ударила в собор, - сообщил корреспонденту «КП-Петребург» пресс-секретарь Иссаакия Игорь Стахеев.

andrei47reg Молния над Петербургом 2 июля

По словам специалистов, осмотревших купол и колоннаду собора, никаких механических повреждений стихия не нанесла. Зато от сильнейшего электрического разряда произошло короткое замыкание в блоке управления системы наблюдения.

В результате отключились все мониторы, на которые выводится изображение с камер видеонаблюдения. Всю ночь шел ремонт и только к 12 часам дня 3 июля все неисправности были устранены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/718177" frameborder="0"></iframe> Молния над Приморским районом Петербурга.Яркие вспышки озаряль ночное небо Северной столицыПетр КИБЕР

Зато у петербуржцев на память от вчерашней непогоды осталось множество красивых фотографий.

ИСТОЧНИК KP.RU