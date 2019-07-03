И грянул гром: в Петербурге молния ударила в Исаакиевский собор
Прогноз синоптиков, обещавших накануне грозу, сбылся. Поздно вечером и ночью Петербург накрыли ливни, а в небе сверкали яркие молнии. Их видели во всех районах Северной столицы, а одна, по уверениям пользователей соцсетей, попала в Исаакиевский собор.
- Да, действительно, ночью молния ударила в собор, - сообщил корреспонденту «КП-Петребург» пресс-секретарь Иссаакия Игорь Стахеев.
По словам специалистов, осмотревших купол и колоннаду собора, никаких механических повреждений стихия не нанесла. Зато от сильнейшего электрического разряда произошло короткое замыкание в блоке управления системы наблюдения.
В результате отключились все мониторы, на которые выводится изображение с камер видеонаблюдения. Всю ночь шел ремонт и только к 12 часам дня 3 июля все неисправности были устранены.
Молния над Приморским районом Петербурга.Яркие вспышки озаряль ночное небо Северной столицыПетр КИБЕР
Зато у петербуржцев на память от вчерашней непогоды осталось множество красивых фотографий.
ИСТОЧНИК KP.RU