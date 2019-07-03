В 17.20 3 июля в Санкт-Петербурге начнется штормовой ветер

СЕГОДНЯ 17:13 2019-07-03T17:13:14+03:00

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В Санкт-Петербург пришли ливни. Уже в ночь на 3 июля 2019 года в разных районах Северной столице гремело и сверкало. В ближайшие часы непогода накроет весь регион. В связи с надвигающейся непогодой региональное МЧС выпустило экстренное предупреждение для население. Синоптики прогнозируют, что с 17.20 3 июля 2019 года в Санкт-Петербурге начнется штормовой ветер - до 12-16 м/с. Также ожидаются гром, молнии и дожди.

Спасатели напоминают, что в такую погоду, конечно, лучше сидеть дома, плотно закрыв окна и убрав ненужные вещи с балконов. Но если вы все же оказались на улице, старайтесь обходить слабоукрепленные конструкции, рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей. Водителям напоминают, что парковать автомобили во время таких порывов ветра лучше подальше от деревьев.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону "01" (с мобильных телефонов - "112" или "101").

ИСТОЧНИК KP.RU