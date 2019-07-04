Погода 4 июля в Петербурге: Потопы на время прекратятся

СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-04T07:49:18+03:00

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С погодой в Петербурге в 2019 году творится что-то неладное. То снегом завалит по шею, то начало лета «выстрелило» жарой за +30, то теперь дожди, постоянно сопровождающиеся потопом. Сегодня, 4 июля, весь день будет пасмурно и дождливо, но, надо надеяться, что без новых рек и озер.

- Ночью в разных районах Петербурга прошел дожди, местами сильный. Где-то даже прогремела гроза. Днем 4 июля кратковременные дожди продолжат барабанить по карнизам домов, однако ливней не намечается. При всей дождливой погоде, сегодня еще и прохладно до 15-17 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Еще по Петербургу гуляет сильный ветер. Накануне вечером МЧС предупредило горожан о том, что ночью ожидается шторм до 20 метров в секунду. Днем синоптики также прогнозируют сильный, местами очень порывистый ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU