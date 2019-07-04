2019-07-04T07:49:18+03:00
Общество

Погода 4 июля в Петербурге: Потопы на время прекратятся

В городе в четверг ожидаются дожди, но без ливней
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
4 июля в Петербурге дожди и сильный ветер4 июля в Петербурге дожди и сильный ветерФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

С погодой в Петербурге в 2019 году творится что-то неладное. То снегом завалит по шею, то начало лета «выстрелило» жарой за +30, то теперь дожди, постоянно сопровождающиеся потопом. Сегодня, 4 июля, весь день будет пасмурно и дождливо, но, надо надеяться, что без новых рек и озер.

- Ночью в разных районах Петербурга прошел дожди, местами сильный. Где-то даже прогремела гроза. Днем 4 июля кратковременные дожди продолжат барабанить по карнизам домов, однако ливней не намечается. При всей дождливой погоде, сегодня еще и прохладно до 15-17 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Еще по Петербургу гуляет сильный ветер. Накануне вечером МЧС предупредило горожан о том, что ночью ожидается шторм до 20 метров в секунду. Днем синоптики также прогнозируют сильный, местами очень порывистый ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Небо озарилось: Петербуржцы делятся в сети снимками грозы
Шесть тонн алкоголя нашли полицейские в подпольном цеху в Ленобласти
МЧС вновь предупреждает о сильном ветре - до 20 метров в секунду
Из дома на проспекте Народного Ополчения выселили незаконную «мечеть»
За 20 минут на Петербург вылились рекордное количество дождя
Никольском соборе Кронштадта пройдет панихида по погибшим на Северном флоте морякам
В Петербурге присяжные признали обвиняемых в убийстве старейшей работницы Мариинского театра виновными
Из-за грозы над Пулково кружат и не могут сесть самолеты, а Петербург заливает дождем
В 17.20 3 июля в Санкт-Петербурге начнется штормовой ветер
Переход «Полтавы» из Кронштадта в Петербург отложен из-за плохой погоды
ЦИК призвал полицию вмешаться в муниципальные выборы в Петербурге и вновь отправил в город «десант»
Петербурженку, прокатившую поклонника на капоте, лишат прав
В Петербурге действует 24 официальных пляжа, но купаться на них нельзя
Количество пострадавших от укусов клещей в Ленобласти превысило средние показатели
На Невском путепроводе после ДТП над железной дорогой с моста свисает фура
500 кустов марихуаны и «Калаш»: Полиция задержала в Ленобласти садовода-наркомана
И грянул гром: в Петербурге молния ударила в Исаакиевский собор
Два человека утонули в машине, упавшей в реку в Ленобласти
Петербуржцы пытались вывезти из страны ордена, медали и сигареты
Погибших на подлодке «Лошарик» моряков могут похоронить на Серафимовском кладбище
Актер Рэйф Файнс прокатился на кораблике по Петербургу
«Прощай, легенда»: В Ленобласти умер директор петербургского рок-кафе