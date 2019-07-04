Шесть тонн алкоголя нашли полицейские в подпольном цеху в Ленобласти

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-04T08:17:42+03:00

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Петербургские полицейские вышли на след крупных подпольщиков, которые содержали целый цех по розливу алкоголя. Как стало известно 4 июля, базировались они в Ленинградской области. Когда правоохранители нагрянули к ним с обыском, то обнаружили ни много ни мало шесть тонн спиртного.

- Во время проверок в Красногвардейском районе сотрудники «экономической» полиции в ряде частных магазинов обнаружили и изъяли бутылки с алкоголем известных брендов, которые были обклеены поддельными федеральными специальными марками, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

После этого еще в апреле текущего года было возбуждено уголовное дело. Спустя два месяца, вчера, 3 июля, полицейские окончательно вышли на след. Оказалось, что в одном из домов по Московскому шоссе в городе Тосно Ленинградской области находится подпольный цех по разливу алкогольной продукции. Когда правоохранители нагрянули с обыском, там находились три человека. Их пол не уточняется, но граждане в возрасте 31, 36 и 39 лет.

В цеху было все для того, чтобы закупоривать «элитный» алкоголь по бутылкам: шесть тонн спиртосодержащей продукции, несколько емкостей для ее хранения, а также оборудование для розлива.

На данный момент полицейские продолжают разыскивать организаторов «мини-фабрики».

ИСТОЧНИК KP.RU