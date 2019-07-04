Признанный виновным в убийстве блокадницы умер в здании суда

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-04T11:43:06+03:00

После вердикта по делу об убийстве блокадницы обвиняемый покончил с собой в здании суда Фото: Олег ЗОЛОТО

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Вчера, 3 июля, в Петербургском городском суде состоялся вердикт по уголовному делу об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра, жительницы блокадного Ленинграда 93-летней Нины Мациной. Коллегия присяжных признала всех фигурантов преступления виновными и не заслуживающими снисхождения. Спустя несколько минут после того, как это было озвучено, один из убийц скончался.

- Тело Сеника Нарояна было найдено в конвойном помещении здания Петербургского здания суда, где он ожидал отправления в СИЗО, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сам же подсудимый еще 1 июля, выступая с последним словом, заявил, что если его признают виновным, то он просит его расстрелять. Во время следствия он отказывался давать показания, а также заявил, что не виновен в убийстве блокадницы.

Напомним, что старейшего сотрудника отдела нотных фондов библиотеки Мариинского театра Нину Мацину убили в ноябре 2017 года. Пенсионерку задушили в ее «однушке».

ИСТОЧНИК KP.RU