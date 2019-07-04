2019-07-04T15:06:16+03:00
Происшествия

Вода ушла, номера остались: После потопа на Парашютной вспылили автомобильные знаки

Десятки машин утонули на затопленной дороге на севере Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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После потопа на Парашютной автомобили остались без номеровПосле потопа на Парашютной автомобили остались без номеровФото: СОЦСЕТИ
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Накануне вечером, 3 июля, Приморском районе Петербурга после дождя образовалась гигантская река. Канализация совсем перестала справляться со стихией на Парашютной улице, из-за чего вода поднялась до катастрофического уровня: машины наполовину утопали в новообразовавшемся канале. Надо сказать, что петербуржцы ездят все же на обычных автомобилях, а не амфибиях. Поэтому многие из них наглухо застряли в дождевой воде.

В четверг, 4 июля, вода все же ушла, а на месте потопа автомобилисты и прохожие начали собирать необычный «улов» в виде регистрационных знаков. Как минимум семь машин остались без номеров.

- Где-то сейчас владельцы дружно стоят в МРЭО за новыми номерами или заказывают дубликаты, - охают петербуржцы в соцсети.

Номерные знаки прохожие находят не только на месте потопа на Парашютной улице. Вода разнесла их по соседним улицам. Сколько на самом деле машин осталось без номеров, точных данных нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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