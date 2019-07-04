Гранитную улицу откроют для водителей 25 августа

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-04T17:04:35+03:00

Участок Гранитной улицы от Новочеркасского проспекта до Ладожского вокзала откроют к 25 августа. Фото: Яндекс.Карты

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Долгожданное событие - запуск нового участка Гранитной улицы от Ладожского вокзала до Новочерскасского проспекта произойдет уже через полтора месяца. О том, что движение транспорта запустят к 25 августа, приехавшему с инспекцией главе Петербурга заявили подрядчики.

- 25-го? Отлично, значит 25-го, - ответил на заверения строителей врио губернатора Северной столицы.

Впрочем, нашлась м пресловутая ложка дегтя. В общении с журналистами Александр Беглов объяснил, почему дорогу достроили только сейчас, хотя изначально в планах окончания работ стоят 2017 год.

- Бесхозяйственность, разгильдяйство. Мы не знаем, что у нас находится под землей. Огромное количество бесхозных сетей, - посетовал глава города.

Строителям, которые прокладывали автодорогу и трамвайную линию, пришлось столкнуться с коммуникациями, которые требовалось перенести. Но сначала надо было выяснить, чьи они. На это ушло много времени.

Зато теперь у жителей Красногвардейского и соседнего с ним Невского районов появится новая дорога. Возможно и пробок здесь станет меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU