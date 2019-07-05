2019-07-05T14:50:04+03:00
Общество

Человек-паук грустно повис на Аничковом мосту в Петербурге

Супер-герой спускался по «паутине» к Фонтанке [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Человек-паук на Аничковом мосту в ПетербургеЧеловек-паук на Аничковом мосту в ПетербургеФото: скрин с видео
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Оказывается, в Петербурге живут супер-герои. Вечером в четверг, 4 июля, жители и гости Северной столицы заметили на Аничковом мосту необычного персонажа. На белой паутине над рекой Фонтанкой раскачивался Человек-паук. Что же он делал этим летним вечером в городе на Неве. Врагов типа Доктора Октопуса или Пингвина рядом не было видно.

- Мда… Человек-паук уже не тот. Вялый какой-то, - заметили горожане.

Человек-паук на Аничковом мосту в Петербурге .

Человек в костюме супер-героя пытался изобразить знаменитый полет на паутине. Однако вместо этого достаточно аккуратно слезал по веревке с ограды моста на столб под ним. Конечно, в представлениях людей, видевших голливудские фильмы, супер-герой должен делать более эффектные трюки и устраивать номерки.

Некоторые горожане решили, что это рекламная акция фильма «Человек-паук». Однако большинство все же остались при мнение, что это просто местный весельчак, который решил развлечь горожан своими выходками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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