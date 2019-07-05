Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Локомотив»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-05T15:50:16+03:00

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6 июля начнется новый сезон в российском футболе – борьба за Суперкубок. Первыми в схватке за первенство в эту субботу сойдутся на поле петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов поделился ожиданиями от этой игры.

- Безусловно, матч за Суперкубок, в котором сойдутся два представителя России в Лиге чемпионов, вызывает у меня большой интерес. Впрочем, как и у всех любителей России в целом, наверное. Так что можно только поздравить нас всех с тем, что российский футбол открывает новый сезон. А сезон этот обещает быть очень интересным и завершится, хочется верить, участием нашей сборной в Евро-2020, - приводит слова Черчесова газета «Петербургский дневник».

Также спортивный тренер подчеркнул, что для него важно видеть в сборной побольше достойных кандидатов, которые могут себя проявить в матче или всем состязании. Он отметил, что в команду выбирают тех футболистов, которые максимально готовы к играм и могут себя проявить, вне зависимости от того, за какую команду они выступают.

- Болейте за нас, а мы постараемся вас не разочаровать!

ИСТОЧНИК KP.RU