В Пушкине суровые дорожники закатали в асфальт «полицейского»

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-05T17:06:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Оды мастерству дорожников, уложивших асфальт во дворе дома на Оранжерейной улице, 16 в Пушкине, поют местные жители. Старательные рабочие не только заделали ямки, но и заодно «закатали» искусственное препятствие, более известное как лежачий полицейский.

- Пушкин. Нанотехнологии, - кратко описывают ремонт горожане.

Стоит отметить, что под давней и «доброй» традиции, дорожные рабочие укладывали асфальт в дождь. Покрытие получилось неровным, с кривыми краями. Судя по качеству исполнения, дорожники отнеслись к задаче философски: лучше так, чем никак.

При такой постановке вопроса неудивительно, что демонтировать «полицейского», дабы положить асфальт под ним, а не на него, никто не решился.

- И ведь смогли! - восторгаются мастерством рабочих пушкинцы.

Осталось только найти авторов ремонта и повесить на грудь каждому табличку: «Осторожно, специалист».

ИСТОЧНИК KP.RU