2019-07-05T18:12:45+03:00
Общество

Спешите медленно: Под Выборгом на сосне повесили ведьму

Оригинальное предупреждение водителям, превышающим скорость, создали неизвестные художники
Петр КИБЕР
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Вот такая "ведьма" предупреждает водителей на Выборгском шоссе. Фото: vk.com/zelenecoВот такая "ведьма" предупреждает водителей на Выборгском шоссе. Фото: vk.com/zeleneco
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Водителей, едущих по Выборгскому шоссе по направлению от поселка Каменка в Ленинградской области в сторону Выборга, от превышения скорости предупреждает оригинальный «знак». Инсталляция представляет из себя закрепленную на сосне «ведьму».

- Если ехать из Каменки в Выборг, то между 55 и 56 километрами можно увидеть вот такое предупреждение лихачам. У автора с юмором и вкусом всё в полном порядке, - пишут в соцсетях местные жители.

На самом деле, творение удивляет. Композиция представляет из себя фигуру женщины с метлой, которая как бы врезалась в дерево на полном ходу. Внизу, на большом белом камне (как будто из русских сказок), закреплена табличка с надписью «Спешите медленно».

Спутник "ведьмы" также советует не превышать скорость. Фото: vk.com/zeleneco

Спутник "ведьмы" также советует не превышать скорость. Фото: vk.com/zeleneco

А рядом с валуном притаился чертенок. Неизвестно, что он символизирует по задумке авторов, но вандалам он явно приглянулся, так как создатели остерегают злоумышленников от поломок или похищения демона, пугая «порчей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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