2019-07-05T19:56:25+03:00
Происшествия

Рядом с Балтийской жемчужиной разлили аммиак и раскидали гниющую курицу

Ликвидировать экологическую аварию пришлось специалистам «Экостроя»
Петр КИБЕР
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Десятки коробок гниющей курицы отравляли воздух и жизнь в Балтийской жемчужине. Фото: vk.com/bpearl.onlineДесятки коробок гниющей курицы отравляли воздух и жизнь в Балтийской жемчужине. Фото: vk.com/bpearl.online
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Два дня специалисты Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга выясняли источник резкого и неприятного запаха, который был обнаружен жителями микрорайона Балтийская жемчужина в соседнем лесопарке. В итоге источник был установлен - аммиак.

Очаги заражения с выжженой травой специалисты предприятия «Экострой» обработали раствором на основе азотной кислоты. Обнаруженные пустые канистры из под аммиака увезли на свалку.

Но на этом беды местных жителей не закончились. Резкий запах аммиака сменился «ароматом» гниющей курицы. Горы останков птиц были найдены «собачниками».

- Лесополосу на улице Адмирала Черокова травят со всех сторон. Несколько дней назад от соседей, выгуливающих там своих питомцев, стали поступать сообщения о стойком запахе тухлятины, - пишут администраторы паблика «БЖ-online/Балтийская Жемчужина».

В итоге в ближайшем перелески были найдены горы куриных окорочков и индейки.

- Складывается ощущение, что сюда просто вывезли и сбросили просроченный товар, - сообщают «балтийцы».

Впрочем, после их жалоб всю тухлую курицу начали вывозить экологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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