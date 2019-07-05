2019-07-05T20:25:23+03:00
Происшествия

Из-за падения человека на рельсы у железнодорожной станции Сортировочная, останавливалось движение электричек

ЧП произошло около семи часов вечера 5 июля
Петр КИБЕР
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На путях у платформы Сортировочная в Петербурге погиб молодой человек.На путях у платформы Сортировочная в Петербурге погиб молодой человек.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Следователи из Северо-Западного транспортного управления СК России выясняют причины гибели человека на железнодорожной станции Сортировочная в Петербурге. По предварительным данным, с платформы на рельсы перед проходящим поездом упал пассажир.

- Труп на рельсах. Обстоятельства неизвестны. Электрички стоят, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

О том, что на путях действительно лежит тело погибшего, сообщают и пассажиры проходящих поездов. По этическим соображениям, публиковать фотографию погибшего «КП-Петербург» не будет.

По описанию, жертвой ЧП стал молодой человек или девушка возрастом около 30 лет. Из особых примет: рыжие кудрявые волосы ниже плеч; черная футболка; синие, похожие на спортивные, брюки; черные туфли или кроссовки.

Известно, что трагедия произошло около 19:00. В настоящее время сведений о задержках пригородных поездов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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