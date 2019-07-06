В выходные в Петербурге выдастся дождливая погода

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-06T09:18:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Долгожданные выходные любителям активного отдыха не принесут удовлетворения. И в субботу, и в воскресение, 6 и 7 июля, в Петербурге обещают быть пасмурными и дождливыми. Днем в целом тепло, а вот ночи выдадутся прохладными, в некоторых пригородах температура воздуха опустится до 7 градусов. Однако считается, что у природы нет плохой погоды. Поэтому даже эти выходные можно прекрасно провести на свежем воздухе.

- В субботу, 6 июля, в Петербурге будет пасмурно и до 17-19 градусов тепла. Днем пройдут кратковременные дожди. В воскресение немного потеплеет, до 19-21 градуса выше нуля. Ночью город окутает слабый туман. В течение дня также ожидаются дожди, однако периодически солнце все же будет выглядывать из-за плотных облаков, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Циклон, накрывший Петербург в начале недели, пока что портит ощущение от лета. Но и он не вечен. Но сказать точно, когда же в Северную столицу снова вернется жара, синоптики пока что не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU