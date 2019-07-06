В Петропавловской крепости отметят День семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-06T11:25:03+03:00

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В воскресенье, 7 июля, в Петербурге пройдет праздник в честь Дня семьи, любви и верности. Мероприятие состоится накануне Всероссийского Дня семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля. Торжество приурочено ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в Муроме в XIII веке и считающихся покровителями семьи и брака.

Праздник в Петропавловской крепости начнется в 11:50 с трогательного красивого шествия молодоженов. На сцене молодым супругам и юбилярам семейной жизни будут вручены памятные медали, специально изготовленные для праздника на Петербургском Монетном дворе. А с приветственными словами и поздравлениями выступят врио губернатора Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Затем, по доброй традиции, молодожены исполнят свадебный танец. Продолжит праздник концертная программа, перед петербуржцами выступят Государственный театр русской песни и танца «Морошка», солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Наталья Павлова, ансамбль «Жемчужина», финалистки телевизионного проекта «Голос. Дети» сестры Вольские, финалистка телевизионного шоу «Главная сцена» Анна Малышева, хореографический ансамбль «Лукоморье», цирковая студия.

На сцену поднимутся петербургские династийные семьи врачей, инженеров, педагогов, Эдуард Хиль младший, представитель третьего поколения музыкальной семьи, обладатели главного приза телевизионного проекта «Два голоса».

Кульминацией праздника станет выступление народного артиста России, солиста Мариинского театра, звезды мировой оперной сцены Василия Герелло. В завершение концерта лучшие песни о любви прозвучат в исполнении петербургской группы «Верона».

ИСТОЧНИК KP.RU