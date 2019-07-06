К паруснику «Полтава» на Английской набережной выстроилась огромная очередь

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-06T16:42:45+03:00

На Английской набережной выстроилась очередь из желающих попасть на парусник "Полтава" Фото: Олег ЗОЛОТО

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Днем в субботу, 6 июля, на Английской набережной в Петербурге аншлаг. Сотни людей выстроились в очередь для того, чтобы подняться на борт парусника «Полтава». Судно с резным ростром с изображением льва – копия легендарного корабля Петра I, который кропотливо воссоздали реставраторы Северной столицы.

- Большая очередь из желающих посетить «Полтаву» на Английской набережной. Больше ста человек смирно стоят, несмотря на непогоду, - рассказал корреспондент «КП»-Петербург с места событий.

Очередь двигается медленно. Желающих побывать на паруснике запускают небольшими группами. Стоимость билета для взрослого – 600 рублей.

Насладиться мощным видом парусника можно будет до конца июля. А 28 июля он возглавит строй кораблей на военно-морском параде.

Легендарный парусник Петра Великого был построен после победы над шведской армией в Полтавской битве. Это линейный корабль с 54 пушками на борту. Считается, что это один из первых крупных кораблей Балтийского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU