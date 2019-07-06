К паруснику «Полтава» на Английской набережной выстроилась огромная очередь
Днем в субботу, 6 июля, на Английской набережной в Петербурге аншлаг. Сотни людей выстроились в очередь для того, чтобы подняться на борт парусника «Полтава». Судно с резным ростром с изображением льва – копия легендарного корабля Петра I, который кропотливо воссоздали реставраторы Северной столицы.
- Большая очередь из желающих посетить «Полтаву» на Английской набережной. Больше ста человек смирно стоят, несмотря на непогоду, - рассказал корреспондент «КП»-Петербург с места событий.
Очередь двигается медленно. Желающих побывать на паруснике запускают небольшими группами. Стоимость билета для взрослого – 600 рублей.
Насладиться мощным видом парусника можно будет до конца июля. А 28 июля он возглавит строй кораблей на военно-морском параде.
Легендарный парусник Петра Великого был построен после победы над шведской армией в Полтавской битве. Это линейный корабль с 54 пушками на борту. Считается, что это один из первых крупных кораблей Балтийского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU