Смотри на знак!: Петербуржец превратился в «кирпич» в Пушкине
В Пушкине, который входит в состав Петербурга, в субботу, 5 июля, на улицу вышел местный житель, который который решил помочь водителям. Мужчина встал на дорогу с табличкой «Смотри на знак!» и указывал автомобилистам, которые пытались проехать в неположенном месте, правильный путь. Его «работа» «кирпичом» попала на видео.
- В Пушкине на пересечении Малой и Дворцовой улиц поставили «кирпич». Поворот направо с Малой теперь запрещен. Знаку всего третий день, - пояснили очевидцы в социальной сети.
Так как все привыкли поворачивать направо, да и сам знак плохо видно, машины и туристические автобусы продолжают ехать по привычной дороге, но попадают прямиком на полосу встречного движения.
- Да, никто не смотрит на знаки, когда едет по дороге, по которой проходит ежедневный маршрут, - согласились петербуржцы.
Инициативный доброволец решил разобраться с этой ситуацией. Смастерил табличку и перегородил собой дорогу, разворачивая все автомобили с неправильного пути.
Доброволец в Пушкине указывает автомобилистам на новый знак .
ИСТОЧНИК KP.RU