Смотри на знак!: Петербуржец превратился в «кирпич» в Пушкине

СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-06T18:34:14+03:00

Инициативный горожанин указывал автомобилистам на знак, который никто не замечал [видео]

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В Пушкине, который входит в состав Петербурга, в субботу, 5 июля, на улицу вышел местный житель, который который решил помочь водителям. Мужчина встал на дорогу с табличкой «Смотри на знак!» и указывал автомобилистам, которые пытались проехать в неположенном месте, правильный путь. Его «работа» «кирпичом» попала на видео.

- В Пушкине на пересечении Малой и Дворцовой улиц поставили «кирпич». Поворот направо с Малой теперь запрещен. Знаку всего третий день, - пояснили очевидцы в социальной сети.

Так как все привыкли поворачивать направо, да и сам знак плохо видно, машины и туристические автобусы продолжают ехать по привычной дороге, но попадают прямиком на полосу встречного движения.

- Да, никто не смотрит на знаки, когда едет по дороге, по которой проходит ежедневный маршрут, - согласились петербуржцы.

Инициативный доброволец решил разобраться с этой ситуацией. Смастерил табличку и перегородил собой дорогу, разворачивая все автомобили с неправильного пути.

Доброволец в Пушкине указывает автомобилистам на новый знак .

ИСТОЧНИК KP.RU