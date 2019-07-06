Дольщики перекрыли дороги в Мурино

СЕГОДНЯ 20:07 2019-07-06T20:07:18+03:00

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Днем 6 июля в Западном Мурино возле станции метро «Девяткино» образовалась большая автомобильная пробка. Несколько десятков человек ходят туда-сюда по пешеходному переходу на перекрестке Шувалова и Охтинской аллеи, преграждая проезд для машин.

- Это дольщики ЖК «Десяткино 2.0», застройщика «Норманн» перекрыли дороги. Они возмущены тем, что очень долго ждут свои ключи от квартиры. В январе учредителя «Норманна» задерживали на двое суток. Но потом отпустили. Дом так никто и не начал достраивать, - пояснили участники акции в Мурино.

Всего в объекте продано 1600 квартир. А у застройщика просрочены семь объектов в Петербурге и Ленобласти на 6500 семей. Дольщики возмущены и хотят протестами привлечь внимание властей.

- Их же не волнует, что люди куда то едут по делам и какие у людей проблемы, что кто-то теряет деньги из-за них, типа они потеряли и пусть те кто стоит из-за них, тоже теряют деньги? – возмущаются автомобилисты, не разделяя горя дольщиков.

Вчера также перекрывали дорогу дольщики другого объекта ЖК «Радужный» тоже в Ленинградской области.

Обманутые дольщики Десяткино 2.0 перекрыли движение в Мурино.https://vk.com/9kino.live - Девяткино LIVE - это невероятный микс всего самого свежего и интересного из жизни города Мурино глазами его жителей! Видео: Василий Норков

ИСТОЧНИК KP.RU