Патриарх Кирилл проведет богослужение в Коневском монастыре в Ленобласти

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-07T10:36:57+03:00

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Сегодня, 7 июля, в Коневском Рождество-Богородичном мужском монастыре проходит торжественнее богослужение с участием особого гостя - святейшего патриарха Московский и всея Руси Кирилла. Глава Русской православной церкви освятит верхний храм собора Рождества пресвятой Богородицы и проведет в нем литургию, сообщает Санкт-Петербургская митрополия.

- Патриарх Кирилл прибыл в Северную столицу вчера, 6 июля, - отметили в митрополии. - В аэропорту его встречала делегация от местного духовенства – архиереи и служители митрополии во главе с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, а также председателем Законодательного собрания Вячеславом Макаровым и заместителем полпреда президента в Северо-западном федеральном округе Вадимом Потомским.

В Петербург патриарх Кирилл прибыл еще накануне, 6 июля. Фото: Санкт-Петербургская митрополия Русской православной церкви

Сообщается, что визит патриарха на остров Коневец станет завершающим событием торжеств, посвященных 625-летию со дня основания Коневского монастыря. В этот день в монастырь съехалось огромное количество паломников - специально для них в монастырском дворе даже был установлен экран, на котором можно увидеть трансляцию торжественного богослужения в режиме он-лайн.

ИСТОЧНИК KP.RU