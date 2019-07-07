2019-07-07T10:59:25+03:00
Происшествия

В Ленобласти мошенники обокрали 95-летнюю пенсионерку

В квартиру злоумышленники проникли под предлогом проверки счетчиков
Сергей ВОЛЧКОВ
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Добычей преступников стали 2 500 рублей.Добычей преступников стали 2 500 рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Очередная доверчивая бабушка попалась на удочку мошенников, на этот раз – в городе Бокситогорск в Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу, жертвой злоумышленников стала 95-летняя женщина.

- Инцидент произошел 5 июля, - уточнили в ведомстве. – В одну из квартир дома № 19 по Социалистической улице постучались двое неизвестных. По предлогом проверки счетчиков они попросили разрешения войти в квартиру.

Женщина мошенникам поверила, дверь открыла… а дальше все, скорее всего, происходило по заранее отработанной схеме: пока один из лже-энергетиков отвлекал хозяйку разговорами, другой вовсю шарил по тумбочкам, ящикам и сумкам. И нашарил-таки – после ухода злоумышленников женщина обнаружила, что у нее из кошелька пропали 2 500 рублей. 6 июля пострадавшая обратилась в полицию. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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