В городе Колпино водители маршруток моют в реке канистры из-под солярки

СЕГОДНЯ 20:53 2019-07-07T20:53:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Не успела из народной памяти стереться история с коричневыми пятнами в Неве, как из города Колпино пришла еще одна печальная весть: там по речке Ижора расползлись неприятно пахнущие радужные пятна. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», всему виной недобросовестные водители маршрутных такси, которые моют в речке канистры из-под солярки.

- По информации свидетелей, наблюдающих из окон, этими, мягко говоря, невоспитанными людьми являются водители коммерческих маршруток, которые ездят под номером 293 по Бульвару Трудящихся, - рассказала одна из участниц группы. – Выловить их самих не удалось, но грязь зафиксирована.

В комментариях местных жителей призвали отказаться на неделю от поездок по маршруту и направить на владельцев такси жалобу в Комитет по природопользованию и Роспотребнадзор. Помогут ли такие меры борьбы с недобросовестными водителями – не известно. К слову, вопрос «зачем все-таки вообще мыть канистры из-под солярки?» так и остался без ответа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нева изменила цвет в районе морского порта в Санкт-Петербурге

Жители окрестных улиц пожаловались на странные коричневые пятна в воде (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU