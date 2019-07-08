2019-07-08T07:51:04+03:00
Общество

Прогноз погоды на понедельник, 8 июля: Гроза и дождь после яркого солнца

Во второй половине дня синоптики обещают ненастье
Петр КИБЕР
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Несмотря на солнечное утро, во второй половине дня петербуржцам обещают грозу.Несмотря на солнечное утро, во второй половине дня петербуржцам обещают грозу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Утро первого рабочего дня трудовой недели радует петербуржцев. На улице ясно, а солнце уже прогрело воздух до приятных плюсовых значений. Но увы, красивая картинка бывает обманчива. Уже во второй половине дня горожанам стоит ухудшения погоды.

- Утром 8 июля в Петербурге будет ясно, температура воздуха составит +10...+12 градусов. Днем +19...+21. Во второй половине ожидается гроза, кратковременный дожди. Ветер северо-восточный, умеренный. При грозе с порывами до сильного. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - говорится на сайте городского гидрометцентра.

Чтобы не пострадать самому и сохранить имущество, перед ненастьем стоит закрыть окна и двери, убрать все вещи с балконов и со двора (для частных домов и дач). Машину надо поставить вдали от деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков и прочего, что может упасть при ветре.

Также не стоит выходить на улицу и самим петербуржцам. Если есть возможность, то удар стихии лучше пережидать дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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