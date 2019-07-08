Эльза – робот, который играет на флейте, – стала призером крупнейших соревнований мира

СЕГОДНЯ 18:31 2019-07-08T18:47:04+03:00

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Срочные новости из Австралии. Сегодня, 8 июля, там завершается самое авторитетное робототехническое мероприятие в мире, основное ещё в 1993 году, – RoboCup. В этом году в состязании участвовали 2 000 игроков из 200 стран мира. В числе призеров – механическая флейтистка Эльза из Петербурга, созданная студентами Лаборатории молодежной робототехники Университета ИТМО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/709268" frameborder="0"></iframe> В Петербурге создали робота Эльзу, которая играет на флейте и может сочинять музыку.Неземная красавица стала второй артисткой робо-бэндаОлег ЗОЛОТО

Барочная кукла, под пышной юбкой которой скрывается целая система из «мозга», трубочек, искусственных легких и аккумулятора, удивила жюри музыкальным номером. В компании роботов-цветов и гитариста она исполнила мелодию из фильма «Пираты Карибского моря» станцевала и показала, что умеет даже импровизировать на заданный аккомпанемент. По сути, металлическая красавица умеет сочинять музыку.

То ли под юбкой, то ли под капотом Эльзы скрывается аккумулятор, на котором она может жить минимум час.Фото: Олег ЗОЛОТО

Состязание проходило в нескольких номинациях, среди которых – робо-футбол, шоу с роботами, конкурс роботов-спасателей. Каждую номинацию поделили на возрастные группы. Эльза как прирожденная артистка стала второй в шоу с роботами в старшей группе. А команда, ее создавшая, стала лучшей в номинации RoboCupSuperTeamchallenge.

Импозантный гитарист Селдон ждет Эльзу в разобранном виде в корпусе на Ломоносова.Фото: Александр ГЛУЗ

Пока в Петербурге ждут триумфального возвращения победителей, Эльза ждет встречи с Селдоном – вторым членом музыкального робо-бэнда. Сейчас ее старший товарищ, гитарист, находится в разобранном виде в корпусе ИТМО, закрытом после аварии. В будущем ребята планируют сколотить целую группу роботов, а, может быть, даже отправиться с ними в турне.

Команда победителей. Фото: Предоставлено Игорем Лосицким

ИСТОЧНИК KP.RU