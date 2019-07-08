УФАС аннулировало закупку Петербургского метрополитена на 547 миллионов рублей
Антимонопольная служба Петербурга аннулировала закупку электрических запчастей для подвижного состава метрополитена Северной столицы. Такое решение комиссия УФАС приняла решение в понедельник, 8 июля, объясняя это отсутствием необходимых чертежей.
- Сегодня антимонопольная комиссия рассмотрела жалобу ООО «Моспик» на действия ГУП «Петербургский метрополитен» при проведении закупки электрических запасных частей подвижного состава, - сообщили в УФАС Северной столицы.
Сама закупка была разбита на 16 лотов. Минимальная цена контракта составила 547 миллионов рублей. Однако жалоба на метрополитен заключается в том, что он не предоставил ряд чертежей запчастей в технической документации.
Сейчас метрополитену придется заново решать вопрос с закупкой, так как нынешняя уже аннулирована.
За последний год у петербургского метро было немало проблем. Самые большие связаны с его строительством, постоянным переносом сроков и разговорами о возможной смене подрядных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU