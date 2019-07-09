2019-07-09T08:20:57+03:00
Происшествия

«Сапсан» из Петербурга сбил корову под Новгородом

Скоростной поезд, шедший в другой Новгород, Нижний, задержался в пути на 15 минут
Петр КИБЕР
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После столкновения с коровой у "Сапсана" оказался сломан передний обтекатель. Фото: vk.com/unreleased_dtpПосле столкновения с коровой у "Сапсана" оказался сломан передний обтекатель. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Неожиданную остановку пришлось сделать машинистам «Сапсана», следовавшего по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород. В районе станции Окуловка, что в Новгородской области, поезд сбил вышедшую на пути корову.

- Столкновение между «Сапсаном» и коровой обыкновенной. Простой состава 15 минут. Пострадавших нет. Судя по фотографиям, на ужин у пастуха будут котлеты, - пишут пассажиры поезда в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Впрочем, в комментариях пользователи соцсетей справедливо заметили, что совсем без пострадавших не обошлось, ведь корова столкновения не пережила.

Повреждения, правда не критичные, получил и головной вагон состава. После осмотра на ближайшей станции было решено, что «Сапсан» дойдет до места назначения, а уже в Нижнем Новгороде займутся его ремонтом.

Есть ли у РЖД страховка на такой случай, или же стоимость запчастей «повесят» на владельца коровы - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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