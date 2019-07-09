«Сапсан» из Петербурга сбил корову под Новгородом
Неожиданную остановку пришлось сделать машинистам «Сапсана», следовавшего по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород. В районе станции Окуловка, что в Новгородской области, поезд сбил вышедшую на пути корову.
- Столкновение между «Сапсаном» и коровой обыкновенной. Простой состава 15 минут. Пострадавших нет. Судя по фотографиям, на ужин у пастуха будут котлеты, - пишут пассажиры поезда в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Впрочем, в комментариях пользователи соцсетей справедливо заметили, что совсем без пострадавших не обошлось, ведь корова столкновения не пережила.
Повреждения, правда не критичные, получил и головной вагон состава. После осмотра на ближайшей станции было решено, что «Сапсан» дойдет до места назначения, а уже в Нижнем Новгороде займутся его ремонтом.
Есть ли у РЖД страховка на такой случай, или же стоимость запчастей «повесят» на владельца коровы - неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU