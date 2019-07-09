2019-07-09T11:26:37+03:00
Общество

Короткий но сильный ливень затопил Мурино и закрыл вход на станции метро «Девяткино»

Жители Петербурга и ближайших пригородов оказались не готовы к удару стихии [видео]
Петр КИБЕР
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После сильного ливня в Мурино затопило дороги. Фото: vk.com/9onlineПосле сильного ливня в Мурино затопило дороги. Фото: vk.com/9online
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Ливень, который накануне обещали синоптики, все же прошел над Петербургом и окресностями. Около 10 часов утра 9 июля над городом разверзлись небесные хляби и тучи отдали всю накопившуюся в них влагу. Досталось всем, но хуже всего ситуация оказалась в Мурино. Здесь затопило улицы, а также пришлось закрыть один из входов в метро.

- В 10:59 в связи с обильными осадками на станции «Девяткино» закрыт один из входов в кассовый зал. Пользуйтесь вторым входом. Станция работает в штатном режиме, - сообщает пресс-служба подземки.

Станцю метро "Девяткино" залило сильным дождем. Видео: vk.com/9online

Не лучше ситуация и на муринских дорогах. Кое-где автомобили скорее не едут, а плывут по лужам. Залило проезды во дворах, детские и спортивные площадки.

Ливневая канализация не справляется и из люков бьют «гейзеры». Местные жители шутят, что на улице уже можно купаться.

В Мурино из-за дождя затопило дороги. Видео: vk.com/9kino.live

Напомним, что на прошлой неделе из-за «тропического» ливня аналогичные проблемы были во многих районах Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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