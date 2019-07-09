Петербуржцы путешествуют чаще жителей других мегаполисов, но в основном по России

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-09T15:31:28+03:00

Петербуржцы путешествуют часто. Много по России, но и за рубеж ездить не забывают. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Петербуржцы не домоседы. Горожане любят путешествовать и делают это в полтора раза чаще жителей других крупных городов страны. При этом для поездок представители города на Невы нередко выбирают российские направления. В ТОП-3 входит Москва, Сочи и Анапа.

- В июне 2019 года 41 процент всех туристических запросов петербуржцев касались российских городов и курортов, - сообщает пресс-служба сервиса Яндекс.Путешествия.

Впрочем, в среднем по России это значение равно 50 процентам, так что из Северной столицы чаще ездят за границу. Но это связано и с географическим расположением города. Почти каждый петербуржец бывал в Финляндии и Эстонии. А вот позагорать на солнышке (что актуально, учитывая климат) горожане отправляются в Турцию, Грецию и Испанию.

Из отечественных курортов традиционно лидируют Сочи и Анапа, что объясняется недорогими авиабилетами в первом случае и привычным местом детского отдыха во втором. Ну а Москва лидирует как ближайший «пригород» Петербурга. Сюда принято ездить на выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU