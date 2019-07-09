2019-07-09T17:17:11+03:00
Происшествия

Замдекана Университета имени Пушкина получила 4 года за взятки со студентов

Деньги женщина брала, но свои обещания не выполняла
Лилия КОЗЛОВА
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Замдекана юрфака ЛГУ Пушкина, бравшая со студентов взятки, получила условный срокЗамдекана юрфака ЛГУ Пушкина, бравшая со студентов взятки, получила условный срокФото: Олег ЗОЛОТО
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Смольнинский районный суд Петербурга во вторник, 9 июля, признал виновной замдекана по заочной форме обучения юридического факультета ЛГУ имени А.С. Пушкина Ольгу Лунькову в том, что она брала взятки, пользуясь своим положением. Женщина намекала студентам и абитуриентам, что может помочь с учебным процессом, однако, получая деньги, обещания не выполняла.

- На протяжении долгого времени, с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2015 года, Лунькова, пользуясь своим авторитетом в университете, заявляла студентам и абитуриентам, что деньги за обучение надо перечислять не на расчетный счет университета, а отдавать лично ей в руки. Средства так и задерживались в ее карманах, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также замдекана обещала, что за денежное вознаграждение она может не включать студентов в приказ на отчисление в случае пропуска промежуточной аттестации, а также помочь с зачислением в вуз. Обычно сумма взятки варьировалась от 15 до 150 тысяч рублей. Но по факту, получая деньги, Лунькова обещанные вещи не выполняла. Абитуриенты не поступали, студентов отчисляли.

На своих махинациях, экс-замдекана заработала себе более 2,3 миллионов рублей. На суде женщина вину признала и получила наказание в виде условного лишения свободы на 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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