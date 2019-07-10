2019-07-10T08:32:10+03:00
Общество

Дрифтеры, безнаказанно гоняющие по городу, возмутили жителей Невского района

Мощные иномарки регулярно «нарезают круги» вокруг Ледового дворца и мешают людям свистом резины [видео]
Петр КИБЕР
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Гонки хороши, когда они проходят на автодроме, а не под окнами вашего дома.Гонки хороши, когда они проходят на автодроме, а не под окнами вашего дома.Фото: Евгения ХИЛЬКО
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Это только в голливудских блокбастерах уличные гонщики - положительные герои. А на самом деле, в жизни, мало кто рад соседству с подобными персонажами. Вот и жители Невского района устали слышать рев моторов и свист паленой резины дрифтующих вокруг Ледового дворца иномарок.

- Пересечение проспектов Пятилеток, Российского, Большевиков. Это происходит ежедневно, - пишут возмущенные петербуржцы в паблике «Дорожный инспектор» в соцсетях.

Безумные дрифтеры возмутили жителей Невского района Петербурга. Видео: ВК "Дорожный инспектор"

На видео, которое сняли горожане. хорошо заметно, как среди бела дня тюнингованная машина с ревом пролетает по дороге и уходит в занос. При этом на перекрестке, к которому она подъезжает, стоят и другие автомобили.

Но, к сожалению, эта проблема касается не только Невского района. Везде, где есть площади - парковки у гипермаркетов или широкие дороги, можно встретить таких же горе-гонщиков. Они искренне не понимают, что же не так делают и называют горожан, жалующихся в полицию, «стукачами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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