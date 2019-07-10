2019-07-10T09:03:48+03:00
Происшествия

Защитники нелегального кафе в Южно-Приморском парке облили бензином чиновников Смольного

Конфликт произошел когда сотрудники комитета по контролю за городским имуществом пришли сносить точку общепита
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Владелец незаконого кафе облил чиновников комитета по контролю за имуществом бензином. Фото: ККИ СПбВладелец незаконого кафе облил чиновников комитета по контролю за имуществом бензином. Фото: ККИ СПб
Изменить размер текста:

«Пламенным» едва не получился очередной рейд сотрудников комитета по контролю за имуществом (ККИ)Санкт-Петербурга. Если раньше они дрались с владельцами авто-кофеен в центре города, то теперь их угрожали...сжечь. И даже облили бензином. Все произошло при попытке закрыть нелегальное кафе в Южно-Приморском парке. Пришлось звать полицию.

- Сотрудники комитета прибыли для демонтажа летнего кафе у дома 27 по улице Доблести. Заведение площадью 250 «квадратов» находилось на земле, которой владеет город, при этом договора аренды у владельцев не было, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на ККИ.

Попытка закрыть его бизнес, сильно возмутила хозяина кафе. Он начал выкрикивать оскорбления и угрозы в адрес чиновников, напал на одного из них, а в конце концов принес канистру с бензином и плеснул на нежданных гостей.

По счастью, трагедии не случилось. агрессивного ресторатора увели, а само кафе в итоге все же разобрали. Ну а заявление по факту нападения, легло на стол полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенники украли у пенсионерки кошелек с 81 тысячей рублей
Слепой музыкант сыграл Рихтера на горящем пианино у берега Финского залива
"Кричи свое имя": В Петербурге появилась уличная реклама секс-игрушек для женщин
Дрифтеры, безнаказанно гоняющие по городу, возмутили жителей Невского района
Прогноз погоды на среду, 10 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Пасмурно, но без дождя
Из-за фестиваля «ПетроДжаз» закроют движение в центре Петербурга
Рабочий получил сильные ожоги, упав в люк в Красносельском районе Петербурга
У дома на Кронверском проспекте «отклеился» балкон
У вас номер отклеился: После потопа на севере Петербурга выловили десятки автомобильных знаков
Нерадивый отец отправится в тюрьму за неуплату алиментов своему ребенку
В Петербурге начались съемки фильма об «американской мечте» с Серебряковым
Эстонская кругосветная экспедиция в Антарктику отправится из Кронштадта
Утиные истории: Семейство мексиканских крякв поселилось в промзоне в Шушарах
Станцию метро «Площадь Восстания» могут закрыть из-за столпотворения
Сгустились тучи: Камера «Лахта Центра» сняла бурю над Петербургом
«Газель» задавила 82-летнюю старушку на тротуаре Московского проспекта
Замдекана Университета имени Пушкина получила 4 года за взятки со студентов
«Водоканал» объяснил, почему Петербург снова затопило
Из-за парада на день ВМФ в Петербурге ограничат движение прогулочных судов по Неве
Движение поездов на красной ветке метро останавливалось из-за горевшего электрокабеля
Петербуржцы путешествуют чаще жителей других мегаполисов, но в основном по России
КАД у Таллинского шоссе перекроют на пять дней
Дождь затопил опустевший свингер-клуб на Таллинской улице
Фонтаны в Петергофе оказались под угрозой «осушения»
Петербуржец развратил 12-летнюю школьницу, прижав ее к дому
СПбГАСУ создаст предпроект вестибюля метро «Обводный канал-2»
В Ленобласти похищенного мужчину держали в подвале и били молотком
Короткий, но сильный ливень затопил Мурино и закрыл вход на станции метро «Девяткино»