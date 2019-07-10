Защитники нелегального кафе в Южно-Приморском парке облили бензином чиновников Смольного

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-10T09:03:48+03:00

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«Пламенным» едва не получился очередной рейд сотрудников комитета по контролю за имуществом (ККИ)Санкт-Петербурга. Если раньше они дрались с владельцами авто-кофеен в центре города, то теперь их угрожали...сжечь. И даже облили бензином. Все произошло при попытке закрыть нелегальное кафе в Южно-Приморском парке. Пришлось звать полицию.

- Сотрудники комитета прибыли для демонтажа летнего кафе у дома 27 по улице Доблести. Заведение площадью 250 «квадратов» находилось на земле, которой владеет город, при этом договора аренды у владельцев не было, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на ККИ.

Попытка закрыть его бизнес, сильно возмутила хозяина кафе. Он начал выкрикивать оскорбления и угрозы в адрес чиновников, напал на одного из них, а в конце концов принес канистру с бензином и плеснул на нежданных гостей.

По счастью, трагедии не случилось. агрессивного ресторатора увели, а само кафе в итоге все же разобрали. Ну а заявление по факту нападения, легло на стол полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU