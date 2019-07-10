Колпино свяжут с метро «Шушары» автобусным маршрутом

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-10T11:48:25+03:00

Это произойдет после пуска в эксплуатацию станций Фрунзенского радиуса

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Уже к 1 сентября в эксплуатацию должна быть сданы три станции Фрунзенского радиуса. Но кроме жителей Купчино и тех, кто там работает, «Проспект славы», «Дунайская» и «Шушары» порадуют и колпинцев. Из этого города-спутника Петербурга до метро пустят автобусы.

- В августе мы об этом оповестим горожан, с вводом метро автобусные маршруты должны меняться, - приводит слова вице-губернатора Эдуарда Батанова газета «Петербургский дневник».

Учитывая, что до «Шушар» ехать гораздо ближе, чем до «Купчино» и «Звездной», то время в пути для колпинцев должно сократиться в разы. Готовность самих станций Фрунзенского радиуса чиновники оценивают в 84 процента.

- Все линейные подразделения метрополитена свои участки отрабатывают, - заявил Эдуард Батанов.

Напомним, что кроме автобусного сообщения Смольный рассматривает проект строительства скоростного трамвая от Петербурга до Колпино.

ИСТОЧНИК KP.RU