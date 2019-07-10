2019-07-10T16:58:16+03:00
Происшествия

Мастер пикапа: В Выборге парень воткнул гвоздь в спину девушке, надеясь познакомиться

Школьница была увлечена телефоном и игнорировала молодого человека
Лилия КОЗЛОВА
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В Выборге парень воткнул девушке в спину гвоздь, чтобы познакомитьсяВ Выборге парень воткнул девушке в спину гвоздь, чтобы познакомитьсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Молодой житель города Выборг, который находился в Ленинградской области, может заслужить звание «самого плохого пикапера в мире». Пытаясь познакомиться с понравившейся девушкой, парень решил привлечь ее внимание очень «оригинальным» способом, который 15-летняя школьница вряд ли когда-нибудь забудет.

- Днем, 8 июня, 20-летний житель Выборга заприметил 15-летнюю девушку, которая сидела на скамейке на одной из улиц города. Девочка парню понравилась, и он попробовал привлечь ее внимание. Однако та все никак не отрывала взгляда от своего мобильного телефона и не замечала вожделенные взгляды юноши, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

Походив вокруг девушки кругами, пылающий страстью молодой человек, решил все-таки добиться внимания и расположения юной особы. По всей видимости, парень потерял дар речи от накрывшего его чувства, поэтому взял в руки гвоздь и всадил его в спину объекту своей страсти.

Парень добился своего. Девушка с ним все же познакомилась, но в рамках уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое завели на юношу. В настоящий момент 20-летний мастер пикапа задержан. Оказалось, раньше он уже попадал в поле зрения полиции из-за краж.

Правоохранители проводят расследование. А молодой человек ожидает меры пресечения и изучает новые способы знакомства с девушками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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