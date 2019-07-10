Останки 99 красноармейцев, погибших в 1940-м году, нашли у поселка Медянка Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-10T16:21:07+03:00

Останки 99 красноармейцев, погибших в 1940-м году во время советско-финской войны, нашли у поселка Медянка в Ленобласти Фото: Александр БОЙКО

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В Ленинградской области поисковики раскопали старое захоронение. В районе поселка Медянка в могиле находились останки солдат и офицеров Красной Армии, которые погибли зимой 1940-го года во время боев Советско-финляндской войны. Как сообщили в ЗВО 10 июля, находка была сделана в ходе совместной экспедиции военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа и поискового отряда «Советский патриот».

- Всего сейчас были найдены останки 99 красноармейцев. Но их может быть значительно больше. По предварительной оценке до 150 человек, - рассказала пресс-служба ЗВО.

Среди похороненных специалисты нашли двух женщин-офицеров в звании младших лейтенантов. При них в санитарном захоронении лежали медицинские принадлежности и флакон духов.

Также в братской могиле лежали разные предметы быта, вооружения, обмундирования и экипировки, среди них первый стальной шлем советского производства, портупеи, кобуры, подсумки, знак ГТО, часы, ложки. Среди найденного были и именные предметы, с помощью которых поисковики планируют установить имена погибших.

Обнаруженные останки будут захоронены с воинскими почестями в ходе траурной церемонии на воинском захоронении № 32 у станции Матросово в Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU