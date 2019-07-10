2019-07-10T16:21:07+03:00
Общество

Останки 99 красноармейцев, погибших в 1940-м году, нашли у поселка Медянка Ленобласти

Среди них – женщины-офицеры в звании младших лейтенантов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Останки 99 красноармейцев, погибших в 1940-м году во время советско-финской войны, нашли у поселка Медянка в ЛенобластиОстанки 99 красноармейцев, погибших в 1940-м году во время советско-финской войны, нашли у поселка Медянка в ЛенобластиФото: Александр БОЙКО
Изменить размер текста:

В Ленинградской области поисковики раскопали старое захоронение. В районе поселка Медянка в могиле находились останки солдат и офицеров Красной Армии, которые погибли зимой 1940-го года во время боев Советско-финляндской войны. Как сообщили в ЗВО 10 июля, находка была сделана в ходе совместной экспедиции военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа и поискового отряда «Советский патриот».

- Всего сейчас были найдены останки 99 красноармейцев. Но их может быть значительно больше. По предварительной оценке до 150 человек, - рассказала пресс-служба ЗВО.

Среди похороненных специалисты нашли двух женщин-офицеров в звании младших лейтенантов. При них в санитарном захоронении лежали медицинские принадлежности и флакон духов.

Также в братской могиле лежали разные предметы быта, вооружения, обмундирования и экипировки, среди них первый стальной шлем советского производства, портупеи, кобуры, подсумки, знак ГТО, часы, ложки. Среди найденного были и именные предметы, с помощью которых поисковики планируют установить имена погибших.

Обнаруженные останки будут захоронены с воинскими почестями в ходе траурной церемонии на воинском захоронении № 32 у станции Матросово в Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маленькой девочке стало плохо в самолете из Барселоны в Петербург
Эскалатор зажевал руку мужчине на станции метро «Василеостровская»
Новый атомный авианосец «Ламантин» представили в Петербурге
Провалился асфальт, прорвало трубу: Фонтан высотой с дом вырвался из-под земли на Восстания
Погибла женщина, 9 человек пострадали: В Ленобласти столкнулись «лбами» два авто
Царь-гриб: В Ленобласти нашли гигантский подосиновик
Житель Петербурга получил три года колонии за кражи из дорогих авто
От «Арсенальной» до «Ладожской-2»: Смольный определил проектировщика второго участка кольцевой линии метро
Мастер пикапа: В Выборге парень воткнул гвоздь в спину девушке, надеясь познакомиться
Водителя выкинуло из машины во время массового ДТП на юге Петербурга
Фанаты в шоке: «Зенит» показал форму красного цвета
Скелет в шкафу: После смерти жены-пенсионерки петербуржец нашел спрятанные ружья
Ливневки в Петербурге ждет серьезная модернизация
Ремонт на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлят из-за непогоды
В Петербурге открылся девятый Международный военно-морской салон
Колпино свяжут с метро «Шушары» автобусным маршрутом
ЖК «Граф Орлов» будет достроен без эскроу-счетов
МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра
Мошенники украли у пенсионерки кошелек с 81 тысячей рублей
Слепой музыкант сыграл Рихтера на горящем пианино у берега Финского залива
"Кричи свое имя": В Петербурге появилась уличная реклама секс-игрушек для женщин
Защитники нелегального кафе в Южно-Приморском парке облили бензином чиновников Смольного
Дрифтеры, безнаказанно гоняющие по городу, возмутили жителей Невского района
Прогноз погоды на среду, 10 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Пасмурно, но без дождя
Из-за фестиваля «ПетроДжаз» закроют движение в центре Петербурга
Рабочий получил сильные ожоги, упав в люк в Красносельском районе Петербурга
У дома на Кронверском проспекте «отклеился» балкон