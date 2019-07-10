Царь-гриб: В Ленобласти нашли гигантский подосиновик

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-10T16:33:48+03:00

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Лето в Петербурге еще не дошло до своей середины, грибной сезон по-настоящему даже еще не начался, но первые рекорды уже поставлены. Под Выборгом петербургская любительница тихой охоты (так называют сбор грибов) нашла огромный подосиновик. Настоящий царь-гриб едва уместился в руке у девушки.

- Таких я ещё не находила. Держу его еле-еле. На удивление чистейший, - написала в соцсетях под фотографией находки удачливая грибница.

При этом «красный», как еще называют подосиновики, дался ей непросто. Девушка долго бродила по лесу и уже собиралась уходить из-за начинавшегося дождя, но тут заметила огромную оранжевую шляпку диаметром сантиметров 25-30.

Первое, что заинтересовало восхищенных пользователей соцсетей -вес гриба, но увы, взвесить рекордсмена перед приготовлением забыли. Второе - место, где «водятся» такие гиганты. Но и тут завистники остались не с чем, как настоящий грибник, хорошие места девушка не сдает. А может она просто скромная и не захотела хвастаться.

- Да о чем тут писать? Самый обычный подосиновик. Люди и больше находили, - ответила корреспонденту «КП-Петербург» героиня грибного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU