2019-07-10T17:17:44+03:00
Происшествия

Провалился асфальт, прорвало трубу: Фонтан высотой с дом вырвался из-под земли на Восстания

Гидравлические испытания теплосети в центре Петербурга не прошли [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В центре Петербурга прорвало трубу. Фонтан поднялся на уровень высоты домаВ центре Петербурга прорвало трубу. Фонтан поднялся на уровень высоты домаФото: скрин с видео
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Новый фонтан появился в центре Петербурга, всего в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта. Сегодня, 10 июля, как раз в Центральном районе Северной столицы «Теплосеть» проводит гидравлические испытания. Труба на улице Восстания их не прошла: не выдержала и залила водой дома, дорогу, машины и прохожих людей.

- Когда до Петергофа далеко, а фонтаны увидеть хочется, - шутят привыкшие к прорывам жители Петербурга.

Коммунальная авария произошла около четырех часов вечера. Сначала небольшой гейзер начал вырываться из-под земли, потом вокруг провалился асфальт и фонтан забил с большей силой, сначала вымывая грунт, а после вовсе поднялся до уровня 4-5 этажа стоящего рядом дома. Водой залило все вокруг: окна здания, всю дорогу, и даже чуть не затопило проезжающий мимо «Феррари».

Работники аварийной службы уже рядом с прорывом. Проезд по улице Восстания на время перекрыт из-за провала в асфальте.

На улице Восстания в Петербурге из-под земли вырвался фонтан высотой с дом .

ИСТОЧНИК KP.RU

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