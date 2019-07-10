2019-07-10T18:28:10+03:00
Происшествия

Эскалатор зажевал руку мужчине на станции метро «Василеостровская»

Пассажир чуть было не лишился конечности [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На "Василеостровской" эскалатор зажевал руку пассажираНа "Василеостровской" эскалатор зажевал руку пассажираФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Не зря в петербургском метрополитене постоянно прокручивают запись о правилах поведениях в подземке. Один пассажир в среду, 10 июля, пренебрег ими и едва не лишился кисти руки. Спасли мужчину быстро и передали сотрудникам скорой помощи.

Мужчине зажевало руку в эскалатор на станции "Василеостровская" в Петербурге .

Днем мужчина спускался вниз на станцию метро «Василеостровская» на зеленой ветке. Не обращая на правила безопасности, он уселся на ступени эскалатора и не заметил, как на подъезде к концу лестницы, у него зажевало руку.

- Сидеть на эскалаторе и не заметить, что руку затянуло? Это надо быть в очень невменяемом состоянии, - удивились петербуржцы, обсуждая инцидент в соцсети.

Очевидцы предполагают, что пострадавший мужчина был пьян. Иначе, почему бы еще он не заметил, что его конечность затягивает механизм. Благо, сотрудница метро быстро остановила движение эскалатора и вызвала подмогу.

Мужчину вызволили из капкана. На несколько минут все эскалаторы на станции остановили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маленькой девочке стало плохо в самолете из Барселоны в Петербург
Новый атомный авианосец «Ламантин» представили в Петербурге
Провалился асфальт, прорвало трубу: Фонтан высотой с дом вырвался из-под земли на Восстания
Погибла женщина, 9 человек пострадали: В Ленобласти столкнулись «лбами» два авто
Царь-гриб: В Ленобласти нашли гигантский подосиновик
Останки 99 красноармейцев, погибших в 1940-м году, нашли у поселка Медянка Ленобласти
Житель Петербурга получил три года колонии за кражи из дорогих авто
От «Арсенальной» до «Ладожской-2»: Смольный определил проектировщика второго участка кольцевой линии метро
Мастер пикапа: В Выборге парень воткнул гвоздь в спину девушке, надеясь познакомиться
Водителя выкинуло из машины во время массового ДТП на юге Петербурга
Фанаты в шоке: «Зенит» показал форму красного цвета
Скелет в шкафу: После смерти жены-пенсионерки петербуржец нашел спрятанные ружья
Ливневки в Петербурге ждет серьезная модернизация
Ремонт на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлят из-за непогоды
В Петербурге открылся девятый Международный военно-морской салон
Колпино свяжут с метро «Шушары» автобусным маршрутом
ЖК «Граф Орлов» будет достроен без эскроу-счетов
МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра
Мошенники украли у пенсионерки кошелек с 81 тысячей рублей
Слепой музыкант сыграл Рихтера на горящем пианино у берега Финского залива
"Кричи свое имя": В Петербурге появилась уличная реклама секс-игрушек для женщин
Защитники нелегального кафе в Южно-Приморском парке облили бензином чиновников Смольного
Дрифтеры, безнаказанно гоняющие по городу, возмутили жителей Невского района
Прогноз погоды на среду, 10 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Пасмурно, но без дождя
Из-за фестиваля «ПетроДжаз» закроют движение в центре Петербурга
Рабочий получил сильные ожоги, упав в люк в Красносельском районе Петербурга
У дома на Кронверском проспекте «отклеился» балкон