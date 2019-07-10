Эскалатор зажевал руку мужчине на станции метро «Василеостровская»

СЕГОДНЯ 18:28 2019-07-10T18:28:10+03:00

Пассажир чуть было не лишился конечности [видео]

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Не зря в петербургском метрополитене постоянно прокручивают запись о правилах поведениях в подземке. Один пассажир в среду, 10 июля, пренебрег ими и едва не лишился кисти руки. Спасли мужчину быстро и передали сотрудникам скорой помощи.

Мужчине зажевало руку в эскалатор на станции "Василеостровская" в Петербурге .

Днем мужчина спускался вниз на станцию метро «Василеостровская» на зеленой ветке. Не обращая на правила безопасности, он уселся на ступени эскалатора и не заметил, как на подъезде к концу лестницы, у него зажевало руку.

- Сидеть на эскалаторе и не заметить, что руку затянуло? Это надо быть в очень невменяемом состоянии, - удивились петербуржцы, обсуждая инцидент в соцсети.

Очевидцы предполагают, что пострадавший мужчина был пьян. Иначе, почему бы еще он не заметил, что его конечность затягивает механизм. Благо, сотрудница метро быстро остановила движение эскалатора и вызвала подмогу.

Мужчину вызволили из капкана. На несколько минут все эскалаторы на станции остановили.

ИСТОЧНИК KP.RU