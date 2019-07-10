2019-07-10T19:47:13+03:00
Происшествия

Прорванная труба затопила дорогу и дом на улице Есенина в Петербурге

Вода выливается из закрытого люка [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Выборгском районе прорвало трубу, затопило проезжую частьВ Выборгском районе прорвало трубу, затопило проезжую частьФото: СОЦСЕТИ
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В Выборгском районе Петербурга в среду, 10 июля, снова потом. Но на этот раз виной тому не ливень, а испорченные трубы, которые периодически не выдерживают и выплескивают всю воду наружу. Сегодня такое «озеро» появилось на проезжей части по улице Есенина.

- Прикольно, то потоп от дождя, то от прорыва, - комментируют произошедшее жители Петербурга.

Вода проникла даже в парадную рядом стоящего дома Фото: СОЦСЕТИ

Вода проникла даже в парадную рядом стоящего домаФото: СОЦСЕТИ

По рассказам очевидцев, днем в среду люк у дома 19 по улице Есенина начал «подпрыгивать» и стучать. Через какое-то время металлический диск не выдержал и из-под него, бурля и шипя, начала вытекать вода. Новый гейзер залил все вокруг: проезжую часть, парковку. Вода даже оказалась в парадной рядом стоящего дома.

Несчастные автомобилисты с опаской проезжают по дороге, опасаясь застрять в «реке», а также того, что вода может размыть грунт и асфальт под машиной провалится. Прибыли ли на место аварийные службы, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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