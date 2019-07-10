2019-07-10T20:10:12+03:00
Общество

Жители Кудрово обрадовались исчезнувшему ограничителю высоты на въезд в город

Дорогу готовят к расширению до трех полос [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На въезде в Кудрово убрали ограничитель высоты и собираются расширить дорогуНа въезде в Кудрово убрали ограничитель высоты и собираются расширить дорогуФото: СОЦСЕТИ
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Жители Кудрово, который находится вплотную в Петербургу, утром в среду, 10 июля, заметно обрадовались. На въезде в город во Всеволожском районе ночью убрали ограничитель высоты, который «тормозил» грузовики и автобусы и не раз становился причиной огромных пробок. Теперь заторы на дороге станут поменьше.

- Перед переездом убран ограничитель высоты. Рабочие демонтируют дорожный знак. Тротуар медленно, но уверенно трансформируется в третью полосу, - радостно сообщили местные жители.

Пользователи сети шутят, что новую третью полосу, по которой будет организовано реверсивное движение, лучше всего сделать платной, чтобы на ней не возникало пробок. А остальные полосы пусть так же и стоят, ведь автомобилисты уже привыкли к этому.

Когда на въезде в Кудрово будут закончены работы, пока что не известно. Однако расширение дороги – очень важный этап для города, жители которого каждое утро и вечер по несколько часов стоят в пробках, чтобы попасть домой или на работу.

На въезд в Кудрово убрали ограничитель высоты, создававший пробки .#КудроводорогNet

ИСТОЧНИК KP.RU

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