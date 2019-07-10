2019-07-10T20:56:57+03:00
Общество

Редкие кувшинки распустились в парке «Монрепо»

Белые лилии занесены в Красную книгу, так как относятся к редкому исчезающему виду северных растений [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В парке "Монрепо" в Выборге распустились краснокнижные кувшинки / Фото: Музей-заповедник "Парк Монрепо"В парке "Монрепо" в Выборге распустились краснокнижные кувшинки / Фото: Музей-заповедник "Парк Монрепо"
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Сегодня, 10 июля, в заповедном парке «Монрепо», который находится в Выборге под Петербургом, зацвели долгожданные белые лилии, также известные как кувшинки четырехгранные. Эти цветы относятся к редкому исчезающему виду северных растений и занесены в Красную книгу.

Вид цветущих водяных кувшинок всегда приводил туристов в восторг. Однако в этом году их долгое время не было видно. В водоемах плавали только обычные желтые цветы. Дело в том, что белые линии на время пересадили из бухты.

Четырехгранные кувшинки являются редким и исчезающим видом цветов / Фото: Музей-заповедник "Парк Монрепо"

Четырехгранные кувшинки являются редким и исчезающим видом цветов / Фото: Музей-заповедник "Парк Монрепо"

- Мы выкопали и собрали кувшинки для того, чтобы они не погибли во время дноуглубительных работ. В ходе разработки проекта реставрации мы провели геоботаническое обследование. В результате нашли два вида краснокнижных водных растений: полушник озерный и кувшинку четырехгранную, - рассказал главный специалист по парковой реставрации Алексей Лодыгин.

Сейчас же нежные цветы можно увидеть с берега террасы «Сюрприз», которая находится в ленной части парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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