2019-07-11T11:26:11+03:00
Происшествия

На Богословской улице загоревшийся из-за окурка супермаркет едва не спалил жилой дом

Пожар в сетевом магазине, расположенном на первом этаже многоэтажки, возник в 4 часа утра
Петр КИБЕР
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На Богословской улице горел супермаркет, расположенный на первом этаже жилого дома. Фото: vk.com/spb_todayНа Богословской улице горел супермаркет, расположенный на первом этаже жилого дома. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезный пожар, возникший утром 11 июля в Калининском районе Петербурга, стоил многих нервов жителям новой многоэтажки с Богословской улицы. Около 4:00 вспыхнул расположенный на первом этаже высотки продуктовый магазин.

- Загорелся супермаркет в ЖК «Калейдоскоп» на Богословской 6 корпус 2, - сообщают местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев происшествия, вспыхнула тара, сложенная у грузового выхода магазина. Огонь разгорелся довольно быстро и начал пожирать пластиковые ящики и прочее. Черный, едкий дым начал подниматься наверх.

При этом пожарная сигнализация включилась позднее, а сами жильцы дома проснулись от запаха гари, затянутого в квартиры. По счастью, серьезных последствий удалось избежать. Прибывшие на вызов пожарные быстро справились с огнем и потушили магазин.

Сейчас администрация супермаркета подсчитывает убытки, а дознаватели выясняют причины возгорания. По одной из версий, пламя могло возникнуть из-за брошенного с балкона окурка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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