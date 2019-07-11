На Богословской улице загоревшийся из-за окурка супермаркет едва не спалил жилой дом
Серьезный пожар, возникший утром 11 июля в Калининском районе Петербурга, стоил многих нервов жителям новой многоэтажки с Богословской улицы. Около 4:00 вспыхнул расположенный на первом этаже высотки продуктовый магазин.
- Загорелся супермаркет в ЖК «Калейдоскоп» на Богословской 6 корпус 2, - сообщают местные жители в соцсетях.
По словам очевидцев происшествия, вспыхнула тара, сложенная у грузового выхода магазина. Огонь разгорелся довольно быстро и начал пожирать пластиковые ящики и прочее. Черный, едкий дым начал подниматься наверх.
При этом пожарная сигнализация включилась позднее, а сами жильцы дома проснулись от запаха гари, затянутого в квартиры. По счастью, серьезных последствий удалось избежать. Прибывшие на вызов пожарные быстро справились с огнем и потушили магазин.
Сейчас администрация супермаркета подсчитывает убытки, а дознаватели выясняют причины возгорания. По одной из версий, пламя могло возникнуть из-за брошенного с балкона окурка.
ИСТОЧНИК KP.RU