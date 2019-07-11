Дворцовую набережную перекрыли на несколько дней из-за ремонта

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-11T15:03:27+03:00

С 11 по 14 июля здесь будут менять дорожное покрытие

Изменить размер текста: A A

Неприятный сюрприз получили сегодня петербургские автомобилисты, упершиеся в знак «кирпич» на Дворцовой набережной. Но никакого заговора нет, а объяснялось все просто - на участке от Дворцового проезда (Дворцового моста) до Фонтанки начались дорожные работы. Но и это не все.

- С 11 по 14 июля ввиду ремонта асфальтобетонного покрытия, будет полностью закрыто движение автомобильного транспорта по набережной Кутузова от реки Фонтанки до Литейного моста, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Таким образом, весь огромный участок набережной от Дворцового до Литейного моста три дня будет недоступен для машин. Кроме этого частично ограничат проезд по набережной Лебяжьей канавки у дома1 по Миллионной улице.

Автомобилистам советуют запастись терпением и объезжать ремонтируемый участок кругом.

ИСТОЧНИК KP.RU