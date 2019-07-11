2019-07-11T16:13:55+03:00
Общество

Летевший из Петербурга в Париж самолет внезапно вернули в Пулково

Лайнер вернулся в аэропорт спустя три часа полета
Лилия КОЗЛОВА
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Самолет, летевший в Париж, вернулся в «Пулково»Самолет, летевший в Париж, вернулся в «Пулково»Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербуржцы, планировавшие сегодня отобедать с видом на Эйфелеву башню, не воплотили свои мечты. В 9 утра в четверг, 11 июля, из Пулково вылетел самолет рейса FV 6635. Полет был нормальный, лайнер успел преодолеть полпути, однако неожиданно развернулся над Балтийским морем и направился обратно в аэропорт Северной столицы.

По данным сервиса Flightradar24, который отслеживает траекторию полета самолетов, рейс из Петербурга в Париж пролетел над Эстонией, начал движение над Балтийским морем, однако в районе Готланда развернулся и направился обратно.

По предварительным данным, разворот самолет совершил из-за технической неисправности. Но беспокоиться не о чем, все пассажиры в полном порядке.

Отправились в столицу круассанов жители Петербурга только в два часа дня на резервном самолете. Сейчас лайнер, согласно радарам, направляется прямиком в Париж. Поэтому устроить романтический ужин с видом на Сену петербуржцы сегодня точно смогут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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