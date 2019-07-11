Петербуржцы смогут проголосовать на выборах находясь в Ленинградской и Псковской областях

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-11T17:10:47+03:00

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В сентябре 2019 года в Петербурге состоялся выборы губернатора города, а также муниципальных депутатов. Специально для удобства петербуржцев избирательные участки будут организованы не только в Северной столице, но и Ленинградской и Псковской областях. Накануне, 10 июля, избирательные комиссии города и 47-го региона подписали соглашение о сотрудничестве.

- На территории Ленинградской области будет образовано 72 участка. Порядка 20 участков будет образовано на территории Псковской области, - цитирует слова председателя петербургского избиркома Виктора Миненко «Федеральное агентство новостей».

Такая организация станет удобной для дачников, которые в день голосования будут находиться в садоводствах. Кроме того, 45 тысяч домовладений в Псковской области принадлежат жителям Петербурга, поэтому там будут открыты 20 избирательных участков для петербуржцев.

Выборы губернатора Петербурга и муниципальных депутатов состоятся 8 сентября 2019 года. В Северной столице будут работать почти две тысячи избирательных участков, в том числе в Пулково и железнодорожных вокзалах.

ИСТОЧНИК KP.RU