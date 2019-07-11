2019-07-11T18:28:59+03:00
Общество

В Петербурге умер актер и режиссер Олег Дмитриев

Он больше 20 лет проработал в МДТ
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге в возрасте 49 лет умер режиссер и актер МДТ Олег ДмитриевВ Петербурге в возрасте 49 лет умер режиссер и актер МДТ Олег ДмитриевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сегодня, 11 июля, в Петербурге стало известно, что театральный мир потерял талантливого режиссера и актера Олега Дмитриева. Внезапная смерть поразила коллег и друзей артиста, так как он умер в возрасте всего 49 лет.

- Смерть просто не может перестать приходить за лучшими из нас. Теперь, Олег… Когда мы были одноклассниками в театральной школе, все думали, что мы близнецы. До свидания, мой друг, надуюсь, что ты найдешь там покой, - написал на своей странице в соцсети режиссер Юрий Кордонский.

О причинах скорой смерти Олега Дмитриева ничего не сообщается. Друзья, близкие и коллеги не могут поверить в утрату и выражают свою скорбь.

В петербургском Малом драматическом театре (МДТ) также подтвердили смерть режиссера. О месте и времени прощания с артистом будет объявлено позже.

Олег Дмитриев с 1990 года служил в Малом Драматическом Театре - Театре Европы. А в 2008 году основал «Авторский театр», в котором ставил свои спектакли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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