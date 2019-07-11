«Культурные выходные»: Дрозденко посоветовал, чем заняться в Ленобласти

СЕГОДНЯ 18:56 2019-07-11T18:56:51+03:00

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко «на короткой ноге» общается с местными жителями. Для того чтобы быть доступным для них и всегда быть в курсе происходящего в регионе, он активно пользуется социальными сетями, в том числе Instagram. Сегодня, 11 июля, Александр Юрьевич завел новую рубрику «Культурные выходные», чтобы делиться самыми интересными событиями, которые будут проходить в Ленобласти.

- Добавляю по четвергам рубрику «культурных выходных». Чтобы все, кто хочет приехать, успели собраться, - написал губернатор Ленобласти в Instagram.

drozdenko_au Александр Дрозденко завел рубрику "Культурные выходные"

Первое, что порекомендовал посетить Дрозденко в субботу, 13 июля, Суворовский день в Кореле. На мероприятии в крепости состоится суворовская зарядка от «Невских моржей», симфонический оркестр Ленобласти исполнит премьеру «Оду Суворову». Также на празднике пройдут мастер-классы, различные развлечения, а также посетителям расскажут о жизни великого полководца на берегах Вуоксы. Мероприятия начнутся в 10 утра и закончатся в семь вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU