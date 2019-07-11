2019-07-11T21:03:58+03:00
Происшествия

Водитель «Лады» умер при лобовом столкновении с фурой на трассе «Сортавала»

Грузовик «МАН» от удара улетел в кювет
Лилия КОЗЛОВА
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На трассе "Сортавала" в массовом ДТП с фурой погиб 22-летний пареньНа трассе "Сортавала" в массовом ДТП с фурой погиб 22-летний пареньФото: СОЦСЕТИ
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Страшная массовая авария произошла вечером в четверг, 11 июля. В Приозерском районе Ленинградской области на трассе «Сортавала» столкнулись три автомобиля, среди которых фура марки «МАН». Грузовик оказался в кювете. Один человек погиб.

- Около 17:45 на 83-м километре дороги «Сортавала» 22-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу и влетел в фуру «МАН» с полуприцепом, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

Удар оказался такой силы, что грузовик, за рулем которого в момент аварии находился 40-летний мужчина, улетел в кювет и опрокинулся. После столкновения с «МАН», «Ладу» еще подбил попутный «Мерседес Спринтер».

После этой жуткой аварии от отечественного автомобиля почти ничего не осталось. Машину смяло, словно жестяную банку. Части авто раскидало по всей дороге. Сам же водитель «Лады» получил травмы несовместимые с жизнью и умер еще до приезда скорой. О состоянии водителей «МАН» и «Мерседеса» ничего не сообщается.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной инспекции. Свидетели сообщают, что на трассе образовался затор из машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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