По пути из поселка имени Свердлова в Петербург грузовик смял «Жигули» и улетел в кусты
Десятки жителей поселка имени Свердлова, работающие в Петербурге, утром 12 июля пришли на свои трудовые места с опозданием. Причиной этому стало серьезное ДТП, произошедшее в районе Невского лесопарка. Здесь самосвал столкнулся с «Жигулями» и улетел с трассы в кусты. Из-за аварии в обе стороны тут же образовалась пробка.
- Грузовикам не проехать, легковые потихоньку протискиваются, - сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.
Столкновение произошло прямо на мосту через реку Черная. От удара у «Жигулей-шестерки» смяло правую переднюю часть. Грузовик пострадал меньше, но водитель инстинктивно дернул руль и сразу за мостом самосвал улетел в кювет.
По предварительным данным, в легковушке погиб один и пострадал еще один человек. Шофер грузового автомобиля не пострадал.
Учитывая, что дорога от поселка имени Свердлова до Петербурга узкая -по одной полосе в каждую сторону, движение на трассе практически встало. Жители поселка десятками стоят на остановках транспорта, чтобы уехать в город, но тщетно.
ИСТОЧНИК KP.RU