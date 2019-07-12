2019-07-12T09:40:28+03:00
Происшествия

По пути из поселка имени Свердлова в Петербург грузовик смял «Жигули» и улетел в кусты

Из-за аварии на трассе собралась приличная пробка, люди опаздывают на работу
Петр КИБЕР
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В районе Невского лесопарка грузовик столкнулся с "Жигулями". Фото: vk.com/spb_todayВ районе Невского лесопарка грузовик столкнулся с "Жигулями". Фото: vk.com/spb_today
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Десятки жителей поселка имени Свердлова, работающие в Петербурге, утром 12 июля пришли на свои трудовые места с опозданием. Причиной этому стало серьезное ДТП, произошедшее в районе Невского лесопарка. Здесь самосвал столкнулся с «Жигулями» и улетел с трассы в кусты. Из-за аварии в обе стороны тут же образовалась пробка.

- Грузовикам не проехать, легковые потихоньку протискиваются, - сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

Столкновение произошло прямо на мосту через реку Черная. От удара у «Жигулей-шестерки» смяло правую переднюю часть. Грузовик пострадал меньше, но водитель инстинктивно дернул руль и сразу за мостом самосвал улетел в кювет.

По предварительным данным, в легковушке погиб один и пострадал еще один человек. Шофер грузового автомобиля не пострадал.

Учитывая, что дорога от поселка имени Свердлова до Петербурга узкая -по одной полосе в каждую сторону, движение на трассе практически встало. Жители поселка десятками стоят на остановках транспорта, чтобы уехать в город, но тщетно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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