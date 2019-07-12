Крестные ходы могут приравнять к митингам и демонстрациям

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-12T11:52:53+03:00

Пока крестный ход по Невскому проспекту проводить еще можно. Фото: Олег ЗОЛОТО

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К сентябрю 2019 года Законодательное собрание Петербурга должно принять поправки в городской закон, который исправит юридическую несправедливость и уравняет в правах все публичные мероприятия. Другими словами крестный ход, который пока не входит в этот список, приравняют к митингам, демонстрациям и шествиям.

- На протяжении длительного времени пытаемся установить одинаковые для всех правила проведения публичных мероприятий – как общественно-политических, так и религиозных, как предписывает федеральное законодательство, - пишет на своей странице «ВКонтакте» депутат ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский.

Пока петербургский закон отличается от общероссийского, что позволяет, например, проводить крестных ход на Невском проспекте, а другие общественные мероприятия - нет, так как это запретная зона для публичных акций.

Чтобы прояснить ситуацию, Вишневский даже написал обращение в Генпрокуратуру России. И 10 июля оттуда пришел ответ, что соответствующие изменения в закон уже внесены на рассмотрение и должны быть приняты до осени.

ИСТОЧНИК KP.RU