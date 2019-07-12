2019-07-12T11:52:53+03:00
Общество

Крестные ходы могут приравнять к митингам и демонстрациям

С таким требованием давно выступают «яблочные» депутаты петербургского ЗакСа
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пока крестный ход по Невскому проспекту проводить еще можно.Пока крестный ход по Невскому проспекту проводить еще можно.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

К сентябрю 2019 года Законодательное собрание Петербурга должно принять поправки в городской закон, который исправит юридическую несправедливость и уравняет в правах все публичные мероприятия. Другими словами крестный ход, который пока не входит в этот список, приравняют к митингам, демонстрациям и шествиям.

- На протяжении длительного времени пытаемся установить одинаковые для всех правила проведения публичных мероприятий – как общественно-политических, так и религиозных, как предписывает федеральное законодательство, - пишет на своей странице «ВКонтакте» депутат ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский.

Пока петербургский закон отличается от общероссийского, что позволяет, например, проводить крестных ход на Невском проспекте, а другие общественные мероприятия - нет, так как это запретная зона для публичных акций.

Чтобы прояснить ситуацию, Вишневский даже написал обращение в Генпрокуратуру России. И 10 июля оттуда пришел ответ, что соответствующие изменения в закон уже внесены на рассмотрение и должны быть приняты до осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Враг не пройдет»: Знаменитую дверь с решеткой из ИКМО «Красненькая речка» выставили на продажу
В Кронштадте появилась «Форточка в Европу»
За полгода на Октябрьской железной дороге погибли 63 человека
Семак рассказал о готовности «Зенита» перед первым матчем нового чемпионата России
В детском лагере под Петербургом подростки развращали 7-летнего мальчика
Пассажиры сняли на видео «автобус-аквариум»
В Калининском районе мать искусала 8-летнюю дочку
В Петербурге преступники проломили пол ювелирного салона и вынесли все драгоценности
По пути из поселка имени Свердлова в Петербург грузовик смял «Жигули» и улетел в кусты
В Ленобласти нашли тела братьев-близнецов, отравленных неизвестным веществом
Под Псковом в ДТП разбилась семья из Петербурга
Староват уже: «Зенит» предложил Кристиану Нобоа перейти в «Сочи»
Прогноз погоды на 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: +15 и кратковременные дожди
Особая дорога, особые знаки: На въезде в Кудрово установили новый указатель
Водитель «Лады» умер при лобовом столкновении с фурой на трассе «Сортавала»
Птица врезалась в самолет, летевший из Петербурга на Корфу
В «Карусели» в Красносельском районе Петербурга произошел пожар
«Культурные выходные»: Дрозденко посоветовал, чем заняться в Ленобласти
В Петербурге умер актер и режиссер Олег Дмитриев